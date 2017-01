SPÖ und ÖVP setzen sich zusammen Regierungskrise in Österreich: Neustart oder Neuwahl?

Wien - Zuletzt hatten sich die Vorzeichen verdichtet, dass es zu einer Einigung auf ein überarbeitetes Regierungsprogramm kommen könne. Was man sich vorgenommen habe, sei "absolut in Reichweite", sagte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) nach der vorangegangenen Runde am frühen Sonntagmorgen. "Wir sind ganz knapp vor dem Ziel", sagte ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner am Sonntagmittag.