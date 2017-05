Diese vorgezogenen Neuwahlen möchte Österreichs Kanzler Christian Kern (SPÖ) weiter verhindern. Er bot Kurz und der ÖVP am Samstag erneut eine künftig sachorientierte "Reformpartnerschaft" an. "Die Hand ist ausgestreckt", sagte Kern im ORF-Radio. Sollte die ÖVP unter Kurz das seit 2013 regierende Bündnis aufkündigen, will die SPÖ zunächst mit wechselnden Mehrheiten regieren. Dennoch spricht momentan alles für Neuwahlen im Herbst, ein Jahr vor dem regulären Termin.

Rückenwind bekommt Kurz auch durch neue Umfragen. So hält ihn eine Mehrheit von 57 Prozent der Österreicher für besonders geeignet, Bundeskanzler einer Regierung in Wien zu sein. Amtsinhaber Kern sehen 49 Prozent als fähig an, wie aus der am Samstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Market im Auftrag der Zeitung Der Standard hervorgeht. Den Chef der rechten FPÖ, Heinz-Christian Strache, halten 15 Prozent für geeignet.