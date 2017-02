Unterschiedliche Startgruppen Fünf deutsche Skijägerinnen im WM-Sprint dabei

Vor Duell des TSV 1860 mit dem KSC Kreuzer über Mugosa-Deal: "Kindergarten"

Der TSV 1860 trifft am Samstag in der Arena auf den Tabellennachbarn Karlsruher SC. Dort wirkt jetzt der frühere Löwen-Sportchef Oliver Kreuzer - und der findet das Gebaren an der Grünwalder Straße in einem ganz bestimmten Fall "speziell"