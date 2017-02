"Gute Chancen" Biathlet Schempp setzt auf Mentaltrainer

Lesen Sie auch: Startnummer 93 - Biathletin Dahlmeier startet als letzte der WM-Favoritinnen

Sein Zimmerkollege Doll glaubt an Schempp. "Simon muss man nicht aufbauen, der ist ehrgeizig. Er will endlich seine erste WM-Einzelmedaille. Das sieht man ihm auch an", sagte Doll, der mit Rang elf in der Verfolgung nicht zufrieden war. Da sei das Gold noch in seinem Kopf herumgespukt: "Jetzt kann ich mich wieder auf das Rennen konzentrieren."

Konzentrieren will sich auch Schempp, um vielleicht doch noch den übermächtig erscheinenden Titelverteidiger Martin Fourcade im Einzel herauszufordern. "Ich gehe das Rennen wie jedes andere an. Es geht nur über das Schießen", sagte der Uhinger, der im Training vor allem den Schwerpunkt auf das Stehendschießen legte. "Da habe ich das Hauptaugenmerk drauf gelegt und mir Sicherheit geholt", sagte er.

Erik Lesser, Olympia-Zweiter im Einzel, ist derweil froh, dass er nun nicht mehr der Mann für alle Fälle ist. "Das habe ich jetzt mal abgegeben. Es ist schön, wenn das mal aufhört", sagte der Suhler mit Verweis auf Sprint-Weltmeister Doll. Mit Rang 37 im Sprint und Rang 28 in der Verfolgung war er nicht zufrieden. "Die beiden Rennen will ich vergessen machen, auch für mich selber", sagte der 28-Jährige vor dem Einzel.