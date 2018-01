Der Kellner hatte die Nacht zum Tag gemacht, erst gegen 8:50 Uhr (also am 4. Oktober 2017) stieg er am Hauptbahnhof in eine S8 in Richtung Herrsching. Angesichts des langen Tages und der durchgemachten Nacht ist es wenig verwunderlich, dass der 25-Jährige einschlief. Auf Höhe Laim stieg der bisher unbekannte Dieb zu. Zuerst setzte er sich seinem Opfer gegenüber, im Laufe der Fahrt leerte sich die S-Bahn immer weiter. Wie eine Videoaufzeichnung aus der S-Bahn zeigt, wartete der Täter, bis sich eine günstige Gelegenheit bot. Gegen 9:10 Uhr setzte er sich dann neben den Münchner und griff ihm mehrmals an die Kellnertasche, die er an der Seite trug. Dabei steckte er sich wiederholt Bargeld ein, laut Bundespolizei ingesamt 6.500 Euro. Danach entfernte er sich von seinem schlafenden Opfer, der von all dem natürlich nichts mitbekam.