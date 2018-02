Das sieht die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs mit Sitz in Frankfurt am Main etwas anders. Sie hält die Bezeichnung Neuschwansteiner für irreführend, weil das Bier zwar in der Nähe, aber eben nicht im Schloss selbst gebraut wird. Die Frankfurter verklagten die Schwangauer Holding-Gesellschaft auf Unterlassung.