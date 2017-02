Oberlandesgericht fällt Urteil im April Konzert von Marlene Dietrich: Youtube-Zoff in München

In dem Streit geht es um Videoclips, die in der Vergangenheit auf Youtube abrufbar waren und die "die Dietrich" unter anderem bei einem Konzert in London 1972 zeigen. Dagegen ging die Gesellschaft mit Sitz in München vor, die für den Schutz der Persönlichkeit und des Lebenswerks der gebürtigen Berlinerin eintritt, die 1992 gestorben war und in ihrer Geburtsstadt beigesetzt wurde.