Oberin in "Um Himmels Willen" Diäten? Für Nina Hoger kommt nur "FDH" infrage

Mit der Folge "Junggesellenabschied" startet die Erfolgsserie "Um Himmels Willen" am heutigen Dienstagabend (20:15 Uhr, das Erste) in die 16. Staffel. 13 neuen Folgen lang geht es wieder hoch her zwischen Kloster und Bürgermeister Wolfgang Wöller (Fritz Wepper). Und auch die Hamburgerin Nina Hoger (56, "Die Dienstagsfrauen" ) ist dann wieder als gestrenge Mutter Oberin zu sehen. Alles andere als streng ist die Schauspielerin dagegen privat in Sachen Diät: "Ich finde Diäten äußerst unbefriedigend und wenn, dann mach ich nur FDH (Friss die Hälfte)", erklärt Hoger im Lifestyle-Interview mit spot on news.