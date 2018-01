Krankmeldungen und Zeugnisse per Mausklick Zurek will Elternportal an allen städtischen Gymnasien einführen

Münchens Stadtschulrätin Beatrix Zurek (SPD) möchte ein Onlineportal für Eltern und Lehrer an allen städtischen Gymnasien einführen. Aktuell gibt es das digitale Schulportal in München lediglich am Luisengymnasium.