Oberfränkische Gemeinde Ehrenbürgerschaft für Hitler: Marktschorgast distanziert sich

Widerruf komme nur zu Lebzeiten in Betracht

Aberkennen konnte der Gemeinderat die Ehrenbürgerschaften nicht. In der Sitzung am Donnerstagabend hieß es unter Berufung auf eine entsprechende Auskunft des Bayerischen Gemeindetags, dass die Ernennung zum Ehrenbürger ausschließlich personenbezogen sei und daher mit dem Tode erlösche. Ein Widerruf der Ernennung nach dem Tode, also nach dem Erlöschen, sei daher sowohl aus tatsächlichen wie auch aus rechtlichen Gründen nicht möglich; er komme nur zu Lebzeiten des Ehrenbürgers in Betracht. Der Gemeindetag empfehle daher nachdrückliche Distanzierung von der früheren Ehrung.

Deutschlandweit entscheiden sich immer wieder Kommunen zu dem entsprechenden Schritt - in Bayern etwa Schwabach, in Baden-Württemberg Friedrichshafen oder die Stadt Kalkar in Nordrhein-Westfalen.