Oberföhring "Keine Rentnerecke": Der Streit um den Spielplatz

"Das ist keine Rentnerecke"

Doch die Befürworter gaben sich damit nicht zufrieden: Auf einer Bürgerversammlung im Herbst wurde ein neuer Bürgerantrag gestellt. Ulrike von Niessen gehört zu den Befürwortern des Spielplatzes und sieht einen Bedarf: "Der nächste ist zwei Kilometer weit entfernt, außerdem ist ein Spielplatz ein sozialer Treffpunkt." Auch sei er vor allem für Kleinkinder gedacht, die nicht mal eben alleine zur nächsten Spielmöglichkeit radeln könnten. "Ich kann nicht fassen, dass ich für einen Spielplatz argumentieren muss."

In der BA-Sitzung am Mittwoch wurde der Bürgerantrag für den ursprünglichen Standort abgelehnt – doch damit ist das Thema nicht vom Tisch. Die SPD-Fraktion will einen neuen Antrag für einen Alternativstandort ausarbeiten, erklärt die SPD-Fraktionsvorsitzende Karin Vetterle der AZ. Dieser läge nur wenige Meter entfernt auf einer Wiese zwischen Mauerkirchnerstraße und Grüntal. Laut Vetterle ist der Spielplatz nach wie vor notwendig: "Spielplätze kann man nie genug haben, außerdem werden es hier immer mehr Kinder – das ist keine Rentnerecke."

Zuvor wurden bereits auf einem Spielfest auf der Wiese, an dem Befürworter und Gegner teilnahmen, Alternativstandorte diskutiert. Ist der neue Standort also die langersehnte Einigung? Wolfram Döring bleibt skeptisch: Er sieht einen Spielplatzbau auch weiterhin als überflüssig an und sagt: "Am Ende wird er eine Ruine sein". Ulrike von Niessen hält die ursprünglich geplante Wiese weiterhin für den besten Platz und will bei der Standortdiskussion "nicht so schnell einknicken".

Der SPD-Antrag soll vom Bezirksausschuss Bogenhausen im Mai diskutiert werden.

