Als die Feuerwehr am Freitagabend von der Humboldtstraße in die Claude-Lorrain-Straße einbog, stiegen dichte Rauchschwaden empor. Die Wohnung stand zu diesem Zeitpunkt bereits vollkommen in Brand. Von zwei Seiten, über den Treppenraum und über eine Drehleiter von außen, versuchten die Einsatzkräfte die Flammen zu bändigen. Unter Atemschutz kämpften sich Feuerwehrleute dann in das Innere der Wohnung vor.