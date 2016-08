Tragischer Unfall : Mit seinem Sohn und dessen Schwager arbeitete der 76-Jährige am Samstag in einem Waldstück. Dann begrub ein Baum den Mann unter sich.

Uffing am Staffelsee - Bei Waldarbeiten ist nahe Uffing am Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ein 76 Jahre alter Mann von einem Baum erschlagen worden. Er hatte am Samstagmorgen gemeinsam mit seinem Sohn und dessen Schwager Bäume in einem Waldstück gefällt und wollte einen Forstweg absperren, wie die Polizei mitteilte.