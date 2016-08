17 Einsatzkräfte, die größtenteils aus Oberbayern kommen, nahmen zwei Tage lang am abwechslungsreichen und fordernden Training teil. Mehrere Einsatzszenarien mussten bewältig werden.

Neben einem Brand in einem mehrgeschossigen Gebäude haben es die Teilnehmer auch mit Bränden in Kellerräumen, Werkstätten und einer Tiefgarage zu tun bekommen. Daneben mussten die Feuerwehrmänner ein brennendes Autos löschen, welches unter einem Tankwagen verkeilt war oder Feuer in einer Industrieanlage löschen.

Klicken Sie sich in der obenstehenden Bilderstrecke durch die beeindruckenden Fotos der Fortbildung.