Kein Interessent an Ismaik-Anteilen?

Auch Gerüchte über mögliche Interessenten an den Anteilen des Mehrheitseigners wollte Reisinger nicht bestätigen. "Ob der Ismaik verkaufen will, steht in den Sternen. Ich glaube nicht, dass es einen Großsponsor gibt, der zwei Milliarden Euro zahlen will", meinte der Ober-Löwe und verwies auf ein AZ- Interview mit dem Investor. "Das ist ja der Preis, den Ismaik genannt hat."