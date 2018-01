Oben ohne und Hose hochgezogen Halbnackt: John Mayer bei der "Star Wars"-Challenge

Die Szene, in der der halbnackte Kylo Ren telepathisch mit der weit entfernten Rey verbunden ist, sorgte auch schon ohne Challenge für zahlreiche Lacher im Netz. Der "Huffington Post" verriet einer der Macher hinter "Die letzten Jedi", dass es vor allem darum gegangen sei, zu zeigen, dass Rey Kylo Ren über diese Verbindung tatsächlich voll sehen könne. Als wäre sie mit ihm in einem Raum. Was allerdings noch nicht die Wahl der Hose erklärt...