27-Jähriger Attentäter Terror-Anschlag von Québec: Täter ist Rassist und Islam-Hasser

Er soll sich für Marine Le Pen begeistern und an die Vorherrschaft weißer Menschen glauben: Langsam kommen Details über den 27-Jährigen ans Licht, dem die Polizei in Québec den Mord an sechs Menschen in einer Moschee vorwirft. Wer ist Alexandre Bissonnette?