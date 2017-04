OB im direkten Dialog Bürgersprechstunde: Reiter im Realitäts-Check

Aufmerksam bleibt er, die Ramersdorfer machen es ihm aber auch leicht: Sachlich und freundlich, aber mit Nachdruck, tragen sie ihre Sorgen vor. Zornige Anschuldigungen oder lautes Geschimpfe gibt es nicht.

Flüchtlinge? Sind in Ramersdorf kein Aufreger-Thema

Auf Rang zwei der Themen sind dann tatsächlich die Kinder, beziehungsweise ihre Schulen. Maximilian, der die Gänseliesel-Grundschule besucht, ist der jüngste Redner: "Wir brauchen dringend eine Mensa und mehr Klassenzimmer – es werden immer mehr Kinder an unserer Schule!" Das Platzproblem erleben auch andere – Elternsprecherinnen, Mittagsbetreuer, Mütter.

Hinzu kommen Klagen über den Zustand der Schulen und den veralteten technischen Ausstattung. Letzteres beantwortet der OB mit gequältem Gesicht und dem Hinweis, er sei über die IT in der Stadt ohnehin nicht glücklich. Dann bittet er um ein bisserl Geduld.

Sorgen machen sich die Bürger auch um den Kustermannpark. Der Befürchtung, dass der Platz bebaut werden könnte (da ist die Sorge wieder!), begegnet Reiter mit dem Versprechen, sich über die Sachlage zu informieren. Dass Schulkinder schon mittags an biertrinkenden "Debattierclubs", wie die junge Anwohnerin sagt, vorbeilaufen, kann er indes nur mit einem Schulterzucken bescheiden – solange keiner gegen ein Gesetz verstoße, sei er machtlos.

Reiter hat im letzten Jahr oft erzählt, dass die Flüchtlinge kein großes Aufreger-Thema in den Stadtvierteln mehr seien. Der Realitäts-Check gibt ihm recht: Das Thema kommt nur ganz am Rand zur Sprache – und das auch nur, als die bunte Bevölkerungsmischung als Qualität des Stadtteils gerühmt wird. Sie haben ihr Viertel eben gern. Auch das hat der OB in Ramersdorf gelernt.

AZ-Umfrage: Warum sind Sie zur Bürgersprechstunde gekommen?

Karl Nestroy (53): "In erster Linie war es die Neugier, welche Themen hier angesprochen werden. Wir sind ein buntgemischtes Viertel und es ist mir wichtig, dass die ausländischen Mitbürger sich willkommen fühlen. Außerdem wollte ich wissen, wie der Oberbürgermeister sich so einer Fragerunde stellt. Ich nehme Dieter Reiter seine Ehrlichkeit ab."

Daniela Koch (41): "Ich denke, dass man so eine Chance als Bürger nutzen sollte. Und man sollte der Politik damit auch die Chance geben, Dinge besser zu machen. Auch wenn man vieles nicht ändern kann: Wir müssen was dafür tun, dass die Stadt nicht nur den Geldigen gehört. Dass Herr Reiter sich die Zeit für die Gespräche nimmt, finde ich gut."

Marthe Bolo (65): "Ich bin gekommen, weil es mich interessiert, was meine Mitbürger für Sorgen haben und was sie beschäftigt. Sonst sitzt man da täglich in der Wohnung und weiß gar nicht, wie es den Nachbarn geht. Ich fand es sehr interessant und der OB war ruhig und sachlich. Mit meinen eigenen Problemen gehe ich zur Bürgerberatung."