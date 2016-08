München - Nicht mal mehr einen Monat, dann beginnt die Wiesn und in München herrscht wieder zwei Wochen lang Ausnahmezustand. Am 17. September wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass anzapfen. Am Sonntag sprach Reiter im Schlösselgarten in Bogenhausen mit den Bürgern. Einer von ihnen wollte wissen, ob Reiter wegen der Terrorgefahr Angst habe, heuer auf das Oktoberfest zu gehen. "Ich werde nicht mehr oder weniger Angst haben als in den Jahren zuvor. Mich ängstigt allein das Anzapfen", antwortete Reiter daraufhin.