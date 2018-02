Oasis-Bandmitglied Liam Gallagher: Skurrile Verschwörungstheorie gegen Münchner Polizei

Liam Gallagher (45, "For What It's Worth") ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Laufe der Jahre hat er schon so manche mutige Bemerkung gemacht. In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" erinnert sich der Skandal-Musiker nun an eine epische Nacht in München zurück: Es war das Jahr 2002, als Liam zusammen mit seinem Bruder Noel gerade auf Deutschland-Tournee von Oasis war. In der Bar des luxuriösen Hotels Bayerischer Hof kam es damals zu einer Schlägerei mit fünf jungen Männern. Insgesamt mussten 80 Polizisten eingreifen, um die Situation zu beruhigen.