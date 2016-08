München - Dass man in Entenhausen auch boarisch sprecha ko – wer hätt’s gedacht! Aber so kurz vor der Wiesn watschelt es sich in Lederhosn eben besonders schön. Ab Freitag gibt’s deswegen ein Lustiges Taschenbuch (Egmont Ehapa Media) mit Donald Duck und seinen Freunden der besonders Münchnerischen Art zu kaufen: Die Enten treibt’s auf’s Oktoberfest.