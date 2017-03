Nymphenburg und Großhadern Falsche Polizeibeamte: Trickbetrüger schlagen wieder zu

Bei einem Rentner in Großhadern fanden die Betrüger keine Wertsachen:

Am Dienstagnachmittag wurde ein 82-Jähriger auf dem Heimweg vom Einkaufen angesprochen. Der Vorfall ereignete sich in der Guardinistraße in Großhadern. Ein Unbekannter sprach den Rentner an und bot ihm an, die Einkaufstüten auf seinem Fahrrad zu transportieren - er lehnte jedoch ab.