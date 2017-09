Was ist denn hier los?

Viele Promi-Gäste fragen sich, woher plötzlich der Schwung an Neulingen kommt. Die Antwort mag verrückt klingen: Diese Nicht-Promis haben sich in Käfers Wiesn-Schänke gekauft - für 60 Euro. So viel kostet eine sogenannte Flanierkarte. Die bedeutet, dass man eben zu späterer Stunde, wenn das Drei-Gänge-Menü durch ist, an den Promis vorbeiflanieren darf.

Zu essen gibt es für die Besucher nichts, aber zumindest haben sie Bier und Wein inklusive.

Was sagt der Hausherr zu dem ziemlich skurrilen Trend? Michael Käfer zur AZ : "Ich weiß, dass es diese Karten gibt. Die Idee dahinter ist ja auch schön: Menschen, die sonst nicht die Möglichkeit haben, bei uns zu feiern, können mal reinschnuppern. Was neu ist: dass die Nachfrage immer riesiger wird. Wir haben mittlerweile eine Warteliste, das ist schon verrückt. Wichtig ist, dass es nicht zu viele Flaneure werden. 50 bis 60 reichen an einem Abend - und die bringen dann auch im wahrsten Sinne etwas Bewegung rein."