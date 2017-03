Nur noch ein bisschen Alkohol Nach "30 Jahren Party": Woody Harrelson lässt das Kiffen sein

So einige Menschen experimentieren in ihrer Jugend auch mit verbotenen Substanzen. Die meisten lassen noch während ihrer Teenager-Jahre wieder die Finger davon. Ganz anders Hollywood-Star Woody Harrelson. Der mittlerweile 55 Jahre alte Mime ("Larry Flint" ) hat rund 30 Jahre lang gekifft - und erst vor rund einem Jahr den Absprung geschafft, wie er jetzt dem Magazin "Vulture" in einem Interview verraten hat.