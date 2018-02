"Nur Geplänkel" Fergie verteidigt Biss-Spuren von Quentin Tarantino

Was ist vorgefallen?

Im Jahr 2007 drehten die beiden zusammen den Horrorfilm "Planet Terror", in dem Tarantino einen Vergewaltiger spielt, der im späteren Verlauf zu einem Zombie mutiert. Auf dem US-amerikanischen Portal "Jezebel" tauchte nun ein altes Video auf, das einen kurzen Einblick hinter die Kulissen des Films gewährt. Darin zu sehen ist Tarantino, der sich gemeinsam mit anderen Zombies auf die davonrennende Fergie stürzt und ihr in den Oberarm beißt. Später präsentiert die Sängerin einen sichtbar blauen Fleck an besagter Stelle. Alles nur gespielt?

Laut Fergie, ja. Gegenüber dem US-amerikanischen Portal "Entertainment Tonight" stellte sie klar, dass der verjährte Vorfall nicht zu ernst genommen werden sollte. "Es war nur Geplänkel, wir hatten ein bisschen Spaß", verteidigt sie die deutlichen Biss-Spuren.

Weiter erklärt sie, dass dieser kleine Fauxpas zwischen ihr und Tarantino in der aktuellen Diskussion um Belästigungen und Misshandlungen von Frauen sowie dem Machtmissbrauch in Hollywood keinesfalls an Stellenwert gewinnen sollte. Schließlich sei nichts weiter vorgefallen. Sie möchte wahrlich Betroffenen nicht "die Geschichte nehmen", sondern stehe "hinter jedem Opfer und jeder Geschichte."