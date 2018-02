München - Netter Marketing-Gag zum Tag der Frau. In Hannovers größter Rossmann-Filiale wird anlässlich des Weltfrauentages am 8. März sowohl das Logo als auch der Name umgestaltet. Aus Rossmann wird für einen Tag Rossfrau und aus dem roten Centaur im überwiegend weiß gehaltenen Logo vorrübergehend eine Centaurin. Die groß angelegte Marketingkampagne wird auch von einer viralen Kampagne in den sozialen Netzwerken begleitet. Unter dem Hashtag #lasstdieFrauraus werden die verschiedenen Facetten der Frauen – von der "Naturschönheit" bis zur "Sportskanone" - lobend herausgearbeitet. So ganz authentisch wirkt das auf der Webseite veröffentlichte PR-Video allerdings noch nicht.