Nur die CSU im Minus Bayerns Parteien feiern deutliche Mitgliederzuwächse

Einen Rekord feiert beispielsweise die Bayern-SPD: Rund 3.500 Menschen sind bis Anfang Dezember neu in die Partei eingetreten – so viele wie noch nie. Damit legte die SPD auch unter dem Strich wieder einmal zu: So zählte die Partei zuletzt 59.336 Mitglieder. Das waren, wenn man Austritte und Todesfälle berücksichtigt, 1.040 mehr als Anfang des Jahres. Zuvor hatte auch die SPD beständig ein Minus verzeichnen müssen. "Noch nie sind in einem Jahr so viele Menschen in die Bayern-SPD eingetreten", freute sich SPD-Generalsekretär Uli Grötsch.