Nun auch Montréal Medien: Kanada verlängert Formel-1-Vertrag bis 2029

Der neue Kontrakt für den Großen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve solle nun bis 2029 laufen, berichteten Fachmedien am Mittwoch. "Das gibt uns Zeit für die Planung und die Arbeit an der Verbesserung unserer Einrichtungen", wurde Grand-Prix-Vermarkter Francois Dumontier am Mittwoch von den Branchendiensten Autosport und motorsport.com zitiert.