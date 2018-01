Nummer eins in 80 Ländern Camila Cabello bricht Taylor Swifts iTunes-Rekord

Keine hat mehr Platzierungen

Damit habe die in Havanna geborene Sängerin einen bisher von Taylor Swift (28, "Look What You Made Me Do") gehaltenen Rekord gebrochen. Keine andere Künstlerin unter 21 Jahren habe am Veröffentlichungstag mit einem Album mehr Nummer-1-Platzierungen bei iTunes gelandet als Cabello.