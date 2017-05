Die Bayern haben mit einem knappen 1:0-Erfolg den Abstieg des SV Darmstadt in die zweite Bundesliga besiegelt. Dabei hatten die Lilien es vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder auf dem Fuß und scheiterten an Tom Starke. Der Bayern-Reservekeeper erwischte in seinem insgesamt erst achten Einsatz für die Münchner einen perfekten Tag und hielt am Ende sogar einen Foulelfmeter.