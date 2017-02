Note 6 in Geschichte Rekord: Dieser Geschichtslehrer hat das schlechteste Zeugnis

München/Seligenthal - Als Lehrer top, als Schüler flop? Nicht jeder Lehrer war auch ein Musterschüler, manche drehten sogar eine Ehrenrunde - und sind dennoch Vorbild für all diejenigen, die keine Motivation haben, die Schulbank zu drücken, So auch Stefan, 35 Jahre alt, Gymnasiallehrer in Seligenthal.