"Germany's next Topmodel" begeistert in ganz Deutschland junge Mädchen. Viele erfreuen sich an den Zickenkriegen, Heulattacken und Lästereien. Doch dass in der Sendung völlig falsche Körperbilder und Ideale beworben werden, wollen ein paar Schülerinnen aus Hamburg nicht mehr hinnehmen. Mit dem Song "Not Heidis Girl" protestieren sie gegen den Size-Zero-Wahn der Modewelt.