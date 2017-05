DFB-Pokal Wolfsburgerinnen machen Double perfekt

French-Open-Test Tennis: Kiki Bertens siegt erneut in Nürnberg

Vor dem Auftakt der French Open an diesem Sonntag hat die Niederländerin Kiki Bertens erneut das Tennisturnier in Nürnberg gewonnen. Das Endspiel dominierte sie klar. Erst bei der Siegerehrung kam die Weltranglisten-19. kurz in Schwierigkeiten.