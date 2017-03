Gelsenkirchen - Die aktuelle Form spricht für die Borussia als Favorit im Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend gegen den FC Schalke 04 in der Gelsenkirchener Arena. Am vergangenen Spieltag in Mönchengladbach hatte sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking klar mit 4:2 gegen die Königsblauen durchgesetzt.