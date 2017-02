Aus Psychiatrie geflohen Nach Messerattacke: Polizist erschießt Einbrecher

Polizei schießt auf Menschen: Fälle in Berlin und Hamburg

In den vergangenen Wochen gab es ähnliche Fälle in Berlin und Hamburg. In der Hauptstadt war am 31. Januar ein verwirrt wirkender Mann von einem Polizisten in einer Wohnung erschossen worden. Er hatte laut Polizei gedroht, anderen Menschen Gewalt anzutun und sich umzubringen. Zudem wollte er laut den Angaben ein Messer nicht aus der Hand geben. Einen Tag später wurde ein Mann in Hamburg von einem Polizisten angeschossen und verletzt. Er soll sich sehr aggressiv verhalten und den Beamten mit einem Messer angegriffen haben.

Im Jahr 2015 hatte die Polizei in Deutschland in 40 Fällen auf Menschen geschossen. Dabei gab es 10 Tote und weitere 22 Verletzte, wie aus jüngsten Zahlen der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster hervorgeht. In den Jahren davor fiel die Bilanz ähnlich aus. Wesentlich häufiger schießen Polizisten zum Töten gefährlicher, kranker oder verletzter Tiere: 2015 wurden bundesweit 11 884 solcher Fälle erfasst, das sind mehr als 30 pro Tag. Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor.