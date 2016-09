So setzt die Fotobranche etwa auf neue Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Medizin, Fahrzeugbau oder Gaming. Diese wachsenden Teilmärkte könnten Rückgänge in einigen etablierten Kamerakategorien kompensieren. Die Veranstalter der Messe, die sich nicht nur an die Vertreter des Handels, sondern auch an die Endverbraucher richtet, erwarten bis Sonntag mehr als 180 000 Besucher.