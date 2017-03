Öffentliche Foto-Fahndung Mutmaßlicher Eltern-Erpresser bei Aachen festgenommen

Für die Geldübergabe setzte der Erpresser in allen Fällen denselben Ort fest. Gezahlt wurde nach Angaben der Ermittler nie, doch installierten sie an dem Ort eine Kamera. Mit den damit aufgenommen Bildern ging die Polizei am Mittwoch an die Öffentlichkeit. Daraufhin gingen viele Hinweise auf den Mann ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde noch am selben Tag an seinem Arbeitsplatz in Eschweiler bei Aachen festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellte die Polizei "zahlreiche" Gegenstände sicher, unter anderem das Handy und einen schwarzen Roller, mit dem er zu der Übergabestelle gefahren sein soll.