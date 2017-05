Nach dem TV-Duell Laschet und Kraft lassen Chancen für Koalition offen

Kraft und Laschet hatten sich am Dienstagabend in der einstündigen Sendung vor allem über die Sicherheit in NRW, Verkehrsstaus, Bildung und kommunale Finanzen auseinandergesetzt. Wegen der starken Gemeinsamkeiten der beiden Kandidaten sei das Duell in einigen Phasen aggressiver geführt worden, als dies vielleicht inhaltlich nötig gewesen wäre, meinte Schubert. "Da muss man Krallen zeigen und dem Wähler deutlich machen, wo es bei all den Übereinstimmungen auch Unterschiede gibt", erklärte der Politologe. "Wähler erwarten von ihren Kandidaten diese Bissigkeit und Trennschärfe. Das dürfen CDU und SPD nicht den Rechten und Linken überlassen."