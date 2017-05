Bundesliga am Freitag Köln und Werder hoffen auf Europacup-Comeback

DIE AUSGANGSLAGE: Am 20. Spieltag lag Werder auf Rang 16 mit 16 Punkten und 16 Zähler hinter dem FC. Inzwischen sind die Bremer nach einer beeindruckenden Serie von neun Siegen in elf Spielen ohne Niederlage vorbeigezogen. Den von ihnen aktuell gehaltenen sechsten Platz würden mit einem Sieg am Freitag aufgrund der besseren Tordifferenz aber die Kölner einnehmen.