40-Millionen-Angebot aus China Neidvoller Schalke-Blick auf Köln? - Offerte für Modeste

Die Schalker wollen jetzt die nahe Zukunft positiv gestalten. Unmittelbar nach dem 1:1 (1:1) in Köln kündigte Sportvorstand Christian Heidel Maßnahmen an. Der Algerier Nabil Bentaleb und der Ukrainer Jewgen Konopljanka, bislang Leihgaben von Tottenham Hotspur und des FC Sevilla, sollen auch über die Spielzeit 2016/17 hinaus auf Schalke bleiben. Heidel muss dafür insgesamt rund 31 Millionen Euro in die Hand nehmen. Der Vollzug wird in Kürze stattfinden, kündigte Heidel an.