Europa League-Hinspiele Hecking vor "Festwoche" mit Gladbach - Schalke ohne Bentaleb

Mönchengladbach/Thessaloniki - Aus der Bundesliga in die K.o.-Phase der Europa League wollen der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach ihren Aufwärtstrend mitnehmen. Gladbach geht nach dem guten Einstand von Trainer Dieter Hecking zielstrebig in das Heimspiel gegen den AC Florenz am Donnerstag (19.00 Uhr). Der Schalker Reisetross kam am Vortag der Partie (21.05) bei PAOK Saloniki ohne den erkrankten Nabil Bentaleb in Thessaloniki an. Eine Magen-Darm-Verstimmung verhindert den Einsatz des formstarken Algeriers im Zwischenrunden-Hinspiel.