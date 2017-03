Nach Doppelmord Gedenkfeier für Herne-Opfer: Große Anteilnahme erwartet

Puls of Europe Schauspieler John Friedmann: "Den Populisten geht die Luft aus"

Die Bürgerinitiative Pulse of Europe will an die Vorzüge von Europa erinnern – auch in München wurde bereits demonstriert. Schauspieler und Pulse-of-Europe-Organisator John Friedmann erklärt in der AZ, worum es der Initiative geht.