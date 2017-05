Vermutlich Sorgerechtsstreit Familiendrama im Sauerland: Mutter und ihre Kinder tot

Arnsberg - Die Leichen der Frau und ihrer sechs- und siebenjährigen Kinder wurden am Sonntag in einer Wohnung in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) gefunden. Ein Verwandter hatte zuvor die Polizei informiert, weil er sich Sorgen um die Familie gemacht hatte. Normalerweise habe er freitags stets mit der 44-Jährigen telefoniert, am vergangenen Freitag habe er sie jedoch nicht erreichen können, teilte die Staatsanwaltschaft mit.