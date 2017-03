Lesen Sie hier: Kindermord in Herne: Was wir wissen - und was nicht

Zahlreiche Beamte durchsuchten nach einem Hinweis auf den 19-Jährigen ein Krankenhaus in Mönchengladbach - gefunden wurde er dort nicht. In Mönchengladbach meldete sich auch ein Jugendlicher, um eine Verwechselung aufzuklären. Er war am Vorabend auf dem Bahnhof fotografiert und für den Gesuchten gehalten worden.

Vergeblicher Großeinsatz in Herne

Auch in Herne hatte es in der Nacht einen Großeinsatz gegeben. Spezialkräfte der Polizei, unterstützt von einem Hubschrauber, gingen dort einem Hinweis nach. Tagsüber verteilten Polizisten Handzettel und Fahndungsplakate in der 160.000-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet.

Der neun Jahre alte Jaden war dort am Montagabend erstochen im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Nach Angaben der Polizei verbreitete der 19-Jährige Fotos im Internet, die ihn blutverschmiert neben dem toten Kind zeigen. H. soll den Jungen unter einem Vorwand in sein Haus direkt nebenan gelockt haben.

Die Ermittler werteten neben Bildmaterial und Texten aus dem Internet eine digitale Audiobotschaft mit Schilderungen zu der Tat aus. "Wir nehmen an, dass sie vom Täter stammt", sagte ein Polizeisprecher. Dieser beschreibe in der Aufnahme seine Eindrücke nach dem Mord an Jaden. Auffallend sei die Gefühlskälte. Die Polizei machte keine Angaben, wie sie auf die Audiobotschaft stieß.

Die Polizei wies darauf hin, dass eine Verletzung des 19-Jährigen an der rechten Hand nicht auszuschließen sei, die er sich bei der Tat zugezogen haben könnte.

Polizei warnte Zeugen: Nicht ansprechen

Die Polizei stufte Marcel H. als gefährlich ein. Zeugen sollten ihn nicht ansprechen, sondern den Notruf wählen. Im Internet tauchten immer wieder Bilder auf, die ihn angeblich auf der Flucht zeigen.