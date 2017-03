"Politik der strategischen Geduld" ist beendet Tillerson: Militärische Aktionen gegen Nordkorea möglich

Die USA wollten nicht, dass die Dinge in einen militärischen Konflikt mündeten, sagte Tillerson in Seoul nach einem Ausflug an die stark befestigte innerkoreanische Grenze. Falls Nordkoreas Waffenprogramm jedoch Aktionen erfordere, dann sei auch diese Option auf dem Tisch.

Die nordkoreanische Führung unter Kim Jong Un rief er auf, auf ihr Atomprogramm zu verzichten - was Pjöngjang kategorisch ablehnt. Die USA und ihre Verbündeten hätten Nordkorea wiederholt versichert, dass sie "nur Frieden, Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand für Nordostasien anstrebten", betonte Tillerson. Nordkorea wirft Washington eine feindselige Politik vor.

Lesen Sie hier: GCHQ - Beteiligung an Trump-Überwachung "Unsinn

Tillerson verteidigte zugleich die geplante Stationierung eines neuen amerikanischen Raketenabwehrsystems in diesem Jahr in Südkorea gegen Kritik aus China. Die Führung in Peking rief er auf, von wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen gegen Südkorea wegen der Verlegung der Abwehrraketen des Typs THAAD Abstand zu nehmen. Pekings Vorgehen sei beunruhigend. Der langjährige Ölmanager wird am Samstag nach China weiterfliegen.

Peking hatte kurz vor dem ersten Besuch des neuen US-amerikanischen Außenministers in der Region vor einem "Frontalzusammenstoß" mit Nordkorea gewarnt und die USA und Südkorea zum Kompromiss aufgerufen. Zur Rückkehr zu Verhandlungen schlug Peking vor, dass Nordkorea seine Atom- und Raketenversuche aussetzt und im Gegenzug die USA und Südkorea ihre militärischen Großmanöver in Südkorea einstellen.