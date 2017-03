Zwei Atomversuche & über 20 Raketentests IAEA: Nordkorea macht große Fortschritte bei Atomprogramm

Wien - Das Land habe die Größe einer Anlage, in der Urananreicherung vermutet wird, in den vergangenen Jahren verdoppelt. Das sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, dem "Wall Street Journal". Der japanische Diplomat stützt sich dabei auf Satellitenbilder. Experten der UN-Behörde mit Sitz in Wien dürfen nicht in das abgeschottete Land einreisen.