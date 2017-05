Indizien zeigen Fortschritte IAEA besorgt über Nordkoreas Atomprogramm

Berlin - IAEA-Chef Yukiya Amano sagte der "Süddeutschen Zeitung" am Freitag: "Wir haben Anhaltspunkte, dass das Nuklearprogramm so vorangeht, wie Nordkorea es verkündet". Die IAEA stützt sich dabei auf Satellitenbilder. Experten der UN-Behörde mit Sitz in Wien dürfen nicht in das abgeschottete Land einreisen.