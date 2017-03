Nordische Ski-WM Deutschlands Rekord-WM: Am Finaltag gab es keine Medaille

Es fehlte nicht viel auf Norwegen

Am Ende stand Rang zwei in der Nationenwertung - knapp hinter Norwegen (7/6/5) und klar vor Russland (2/4/0). Und das, obwohl die Langläufer zum dritten Mal seit 2011 komplett leer ausgingen und bis Pyeongchang noch einige Hausaufgaben zu erledigen haben. Stefanie Böhler, die am Samstag beim 18. Titelgewinn von Rekordweltmeisterin Marit Bjørgen aus Norwegen Zwölfte über 30 Kilometer wurde, und Lucas Bögl als 18. über 50 Kilometer wussten in den langen Loipen-Entscheidungen aber durchaus zu gefallen.