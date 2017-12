"Nord Nord Mord" und mehr Robert Atzorn beendet seine TV-Karriere: Das waren seine besten Rollen

"Unser Lehrer Doktor Specht"

Von 1991 von 1999 unterrichtete Robert Atzorn als Dr. Markus Paul Specht in der Familienserie "Unser Lehrer Doktor Specht" an verschiedenen Schulen in ganz Deutschland. Er war unter anderem in Celle, Potsdam und Berlin sowie auf dem bayerischen Land tätig. Lehrer Specht zeichnet sich vor allem durch sein außergewöhnliches Engagement für seine Schüler aus. Sein Privatleben spielt eine ebenso große Rolle wie der Schulalltag und beeinflusst diesen mehr als einmal.