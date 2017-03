Nord bei Nordwest, Tatort, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) enthüllt der Mord in einem Seniorenheim ein Spiel mit falschen Identitäten. Die Leiche in einer Baugrube ist ein Fall für das Münchner "Tatort"-Team (WDR) und in "Tod im Park" (ZDFneo) wird Kommissarin Schwarz mit der DDR-Vergangenheit ihres Vaters konfrontiert.